В США приложение Google Wallet стало доступно пользователям устройств на iOS. Как сообщает Engadget, приложение может хранить цифровые платежные инструменты, билеты, информацию для путешествий, удостоверения личности и другие учетные данные.

Альтернатива Apple Wallet

Запуск Google Wallet на iOS является необычным шагом, поскольку Google и Apple нечасто выпускают собственное программное обеспечение для устройств друг друга. У Apple есть собственное приложение Wallet с похожим функционалом: оно также работает с цифровыми платежными инструментами, билетами, данными для путешествий, удостоверениями личности и учетными данными.

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Покупки через сервисы Google

В сообщении о запуске Google позиционирует Wallet как центр для покупок, совершаемых с помощью агентных инструментов в сервисах компании. По оценке Engadget, эта функция может быть главным отличием приложения от Apple Wallet, поскольку Apple более осторожно подходит к агентному искусственному интеллекту.

Без бесконтактной оплаты

Версия Google Wallet для iOS не поддерживает бесконтактную оплату. В сообщении о запуске не уточняется, может ли такая возможность появиться в приложении в дальнейшем.

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