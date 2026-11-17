Tesla zaprezentowała Powercore — półprzewodnikowy transformator średniego napięcia, który łączy w jednym urządzeniu funkcje transformatora, falownika i wyłącznika. Urządzenie zaprojektowano do pracy ciągłej z mocą 7,4 MW, czyli 9 MVA, przy napięciu 34,5 kV. Pierwsze instalacje mają rozpocząć pracę w 2027 roku, informuje Electrek.

Charakterystyka Powercore

Według Tesli Powercore może zapewniać do 10 MVA mocy szczytowej w trybie grid-forming. Oznacza to, że urządzenie może utrzymywać napięcie i częstotliwość sieci elektroenergetycznej, a nie tylko pracować z nią synchronicznie. Zakres napięcia przemiennego wynosi od 10 do 34,5 kV, a stałego — od 800 do 2000 V. Firma podała szczytową sprawność na poziomie 98,86%, gwarancję do 25 lat oraz zakres temperatury pracy od −40 do +55 °C.

W urządzeniu zainstalowano również półprzewodnikowy wyłącznik średniego napięcia. Tesla twierdzi, że może on eliminować stany awaryjne do 1000 razy szybciej niż zwykły wyłącznik. Konstrukcja nie wykorzystuje łatwopalnego oleju i umożliwia modułowy serwis komponentów bez wymiany całego urządzenia.

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Zastosowania dla energetyki i centrów danych

Firma pozycjonuje Powercore dla systemów magazynowania energii, dużych elektrowni słonecznych i centrów danych z szyną zasilania 800 V prądu stałego. W kompleksie Megablock nowe urządzenie ma zastąpić układ, w którym falowniki Megapack najpierw dostarczają 480 V prądu przemiennego, a oddzielny transformator podnosi napięcie do poziomu średniego. Tesla twierdzi, że poprzednia architektura miała dwukrotnie większe straty.

Powercore może również działać jako centralny falownik dla instalacji słonecznych o napięciu 1500 V prądu stałego oraz przyszłych systemów 2000 V. Tesla poinformowała, że będzie produkować urządzenia w USA z komponentów amerykańskich i importowanych.

W 2027 roku startup Heron Power, założony przez byłego starszego wiceprezesa Tesli Drew Baglino, również planuje rozpocząć seryjną produkcję własnego półprzewodnikowego transformatora Heron Link. Heron Link ma moc ciągłą 5 MW dla systemów słonecznych i magazynów energii oraz 4,2 MW dla centrów danych.

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