Tesla представила Powercore — твердотельный трансформатор среднего напряжения, объединяющий в одном устройстве функции трансформатора, инвертора и выключателя. Оборудование рассчитано на непрерывную мощность 7,4 МВт, или 9 МВА, при напряжении 34,5 кВ. Первые установки должны начать работу в 2027 году, сообщает Electrek.

Характеристики Powercore

По данным Tesla, Powercore может обеспечивать до 10 МВА пиковой мощности в режиме grid-forming. Это означает, что устройство может поддерживать напряжение и частоту электросети, а не только работать синхронно с ней. Диапазон переменного напряжения составляет от 10 до 34,5 кВ, постоянного — от 800 до 2000 В. Компания заявила о пиковой эффективности 98,86%, гарантии до 25 лет и рабочем температурном диапазоне от −40 до +55 °C.

В устройстве также установлен твердотельный выключатель среднего напряжения. Tesla утверждает, что он способен устранять аварийные режимы до 1000 раз быстрее обычного выключателя. Конструкция не использует легковоспламеняющееся масло и предусматривает модульное обслуживание компонентов без замены всего агрегата.

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Применение для энергетики и дата-центров

Компания позиционирует Powercore для систем хранения энергии, крупных солнечных электростанций и дата-центров с шиной питания 800 В постоянного тока. В комплексе Megablock новое оборудование должно заменить схему, при которой инверторы Megapack сначала выдают 480 В переменного тока, а отдельный трансформатор повышает напряжение до среднего уровня. Tesla заявляет, что предыдущая архитектура имела вдвое большие потери.

Powercore также может работать как центральный инвертор для солнечных массивов с напряжением 1500 В постоянного тока и будущих систем на 2000 В. Tesla сообщила, что будет производить оборудование в США из американских и импортных компонентов.

В 2027 году стартап Heron Power, основанный бывшим старшим вице-президентом Tesla Дрю Бальино, также планирует начать серийное производство собственного твердотельного трансформатора Heron Link. Heron Link имеет непрерывную мощность 5 МВт для солнечных систем и накопителей энергии и 4,2 МВт для дата-центров.

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