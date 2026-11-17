Tesla推出了Powercore，这是一款中压固态变压器，在一台设备中结合了变压器、逆变器和开关的功能。该设备设计为在34.5千伏电压下提供7.4兆瓦或9兆伏安的持续功率。据Electrek报道，首批装置将于2027年开始运行。

Powercore的特点

据Tesla介绍，Powercore在构网模式下可提供最高10兆伏安的峰值功率。这意味着该设备能够维持电网的电压和频率，而不只是与电网同步运行。交流电压范围为10至34.5千伏，直流电压范围为800至2000伏。该公司称，其峰值效率为98.86%，保修期最长25年，工作温度范围为−40至+55°C。

该设备还配备了中压固态开关。Tesla称，它能够以比普通开关快最多1000倍的速度消除故障状态。该设计不使用易燃油，并支持对组件进行模块化维护，无需更换整台设备。

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面向能源和数据中心的应用

该公司将Powercore定位于储能系统、大型太阳能电站以及采用800伏直流供电母线的数据中心。在Megablock系统中，新设备将取代这样一种方案：Megapack逆变器先输出480伏交流电，再由单独的变压器将电压升至中压水平。Tesla称，之前的架构损耗高出一倍。

Powercore还可作为中心逆变器，用于1500伏直流太阳能阵列和未来的2000伏系统。Tesla表示，将在美国使用美国和进口组件制造该设备。

由Tesla前高级副总裁德鲁·巴利诺创办的初创公司Heron Power也计划于2027年开始量产其自有的Heron Link固态变压器。Heron Link面向太阳能系统和储能设备的持续功率为5兆瓦，面向数据中心的持续功率为4.2兆瓦。

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