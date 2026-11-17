Brytyjski startup Model ML z siedzibą w Londynie, który tworzy narzędzia sztucznej inteligencji automatyzujące pracę bankierów inwestycyjnych i konsultantów, pozyskał 250 mln dolarów w rundzie Series B. Spółkę wyceniono na 1,5 mld dolarów, poinformował TechCrunch.

Nowa runda finansowania

Rundzie wspólnie przewodziły General Atlantic i QED Investors, który już wcześniej był inwestorem Model ML. Startup pozyskał nowe finansowanie około rok po ogłoszeniu rundy Series A o wartości 75 mln dolarów.

Model ML został założony przez braci Chaza i Arniego Englenderów. Firma działa od około trzech lat. Wcześniej współzałożyli oni również między innymi platformę najmu między użytkownikami Fat Llama, którą w 2022 roku szwedzki konkurent Hygglo kupił za 41,5 mln dolarów.

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Automatyzacja pracy finansowej

Agenci AI Model ML integrują się z systemami, danymi i narzędziami pracy klientów, w tym z Excelem i PowerPointem. Według firmy jej agenci uwzględniają pełny kontekst transakcji, nad którymi pracują bankierzy i konsultanci, i mogą automatycznie aktualizować modele finansowe oraz prezentacje, gdy nowe wydarzenia wpływają na ich analizy.

Wśród zadań, które startup chce zautomatyzować, są tworzenie modeli finansowych, przygotowywanie prezentacji i pisanie raportów dotyczących due diligence transakcji. Model ML twierdzi, że działa na modelach open source, dzięki czemu może funkcjonować przy koszcie wynoszącym około 2% kosztu wiodących modeli i zapewniać szybsze wyniki.

W segmencie automatyzacji rutynowych zadań dla bankierów inwestycyjnych i konsultantów działają również Hebbia i Rogo. W kwietniu Rogo pozyskała 160 mln dolarów przy wycenie 2 mld dolarów.

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