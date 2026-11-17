总部位于伦敦的英国初创公司Model ML开发用于自动化投资银行家和顾问工作的人工智能工具，并在B轮融资中筹集了2.5亿美元。该公司估值为15亿美元，TechCrunch报道。

新一轮融资

本轮融资由General Atlantic和QED Investors共同领投，后者此前已是Model ML的投资者。该初创公司在宣布7500万美元A轮融资约一年后获得了新融资。

Model ML由查兹和阿尼·英格兰德兄弟创立。该公司已运营约三年。此前，他们还共同创立了点对点租赁平台Fat Llama等企业，该平台于2022年被瑞典竞争对手Hygglo以4150万美元收购。

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金融工作的自动化

Model ML的AI智能体与客户的系统、数据和工作工具集成，包括Excel和PowerPoint。该公司表示，其智能体会考虑银行家和顾问正在处理的交易的完整背景，并可在新事件影响其分析时自动更新财务模型和演示文稿。

该初创公司希望自动化的任务包括创建财务模型、准备演示文稿以及撰写交易尽职调查报告。Model ML表示，其基于开源模型运行，因此能够以领先模型成本约2%的成本运营，并提供更快的结果。

Hebbia和Rogo也在为投资银行家和顾问自动化日常任务的领域开展业务。今年4月，Rogo以20亿美元估值筹集了1.6亿美元。

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