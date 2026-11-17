Британський стартап Model ML, що базується в Лондоні та розробляє інструменти штучного інтелекту для автоматизації роботи інвестиційних банкірів і консультантів, залучив $250 млн у раунді Series B. Компанію оцінили в $1,5 млрд, повідомляє TechCrunch.

Новий раунд фінансування

Раунд спільно очолили General Atlantic та QED Investors, який уже був інвестором Model ML. Нове фінансування стартап залучив приблизно через рік після оголошення раунду Series A на $75 млн.

Model ML заснували брати Чаз і Арні Інглендер. Компанія працює близько трьох років. Раніше вони також співзаснували, зокрема, платформу оренди між користувачами Fat Llama, яку у 2022 році шведський конкурент Hygglo придбав за $41,5 млн.

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Автоматизація фінансової роботи

ШІ-агенти Model ML інтегруються із системами, даними та робочими інструментами клієнтів, зокрема Excel і PowerPoint. За заявою компанії, її агенти враховують повний контекст угод, над якими працюють банкіри та консультанти, і можуть автоматично оновлювати фінансові моделі та презентації, коли нові події впливають на їхній аналіз.

Серед завдань, які стартап прагне автоматизувати, — створення фінансових моделей, підготовка презентацій і написання звітів щодо комплексної перевірки угод. Model ML заявляє, що працює на моделях із відкритим кодом, завдяки чому може працювати приблизно за 2% вартості передових моделей і забезпечувати швидші результати.

У сегменті автоматизації рутинних завдань для інвестиційних банкірів і консультантів також працюють Hebbia та Rogo. У квітні Rogo залучила $160 млн за оцінки $2 млрд.

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