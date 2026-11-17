Британский стартап Model ML, базирующийся в Лондоне и разрабатывающий инструменты искусственного интеллекта для автоматизации работы инвестиционных банкиров и консультантов, привлек $250 млн в раунде Series B. Компанию оценили в $1,5 млрд, сообщает TechCrunch.

Новый раунд финансирования

Раунд совместно возглавили General Atlantic и QED Investors, который уже был инвестором Model ML. Новое финансирование стартап привлек примерно через год после объявления раунда Series A на $75 млн.

Model ML основали братья Чаз и Арни Инглендеры. Компания работает около трех лет. Ранее они также стали сооснователями, в частности, платформы аренды между пользователями Fat Llama, которую в 2022 году шведский конкурент Hygglo приобрел за $41,5 млн.

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Автоматизация финансовой работы

ИИ-агенты Model ML интегрируются с системами, данными и рабочими инструментами клиентов, в частности Excel и PowerPoint. По заявлению компании, ее агенты учитывают полный контекст сделок, над которыми работают банкиры и консультанты, и могут автоматически обновлять финансовые модели и презентации, когда новые события влияют на их анализ.

Среди задач, которые стартап стремится автоматизировать, — создание финансовых моделей, подготовка презентаций и написание отчетов по комплексной проверке сделок. Model ML заявляет, что работает на моделях с открытым исходным кодом, благодаря чему может работать примерно за 2% стоимости передовых моделей и обеспечивать более быстрые результаты.

В сегменте автоматизации рутинных задач для инвестиционных банкиров и консультантов также работают Hebbia и Rogo. В апреле Rogo привлекла $160 млн при оценке в $2 млрд.

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