США заключили в этом году соглашения на сумму до 2,45 млрд долларов для формирования поставок вольфрама, не зависящих от Китая. Это происходит в преддверии запрета Пентагона, который с 1 января не позволит оборонным подрядчикам поставлять вольфрам, добытый, переработанный или выделенный в Китае, России, Иране или Северной Корее, сообщает OilPrice.

Контракты и переработка

Новые правила должны закрыть возможность обхода прежних ограничений через завершающую обработку металла в других странах. США не осуществляют коммерческую добычу вольфрама с 2015 года. Американские власти заключили контракт для оборонного резерва с предельной стоимостью 2 млрд долларов, а Пентагон вложил 450 млн долларов в привилегированные акции и варранты американского переработчика Elmet Group.

В сентябре Агентство оборонной логистики США предоставило Elmet контракт на поставку руды, концентрата и вольфрамата натрия в Национальный оборонный резерв. Минимальная гарантированная сумма контракта составляет 150 млн долларов. В августе Министерство торговли США также распорядилось продавать весь американский вольфрамовый лом и отходы только внутренним покупателям в течение 386 дней.

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Доминирование Китая на рынке

По данным Геологической службы США, Китай в прошлом году добыл 79% из 85 тыс. тонн вольфрама в мире и контролирует большую часть его переработки. Пекин ввел экспортный контроль над вольфрамом в феврале 2025 года, а позднее ограничил легальный экспорт 15 лицензированными компаниями на 2026 и 2027 годы.

Китайский экспорт паравольфрамата аммония, ключевого полупродукта отрасли, в январе и феврале упал до нуля, а общий экспорт вольфрама за первое полугодие сократился на 22% — до 5 521 тонны. По данным Reuters, цена паравольфрамата аммония в Роттердаме за первые четыре месяца 2026 года выросла более чем на 200% и превысила 3 тыс. долларов за метрическую тонно-единицу.

Вольфрам используют в бронебойных боеприпасах, соплах ракет, аэрокосмических деталях, полупроводниках, режущих инструментах и буровом оборудовании. Западные компании наращивают добычу и переработку, однако запуск новых мощностей потребует времени. По оценке руководителя Cove Kaz Capital Пини Альтауса, ощутимые новые объемы поставок могут появиться в течение следующих трех—десяти лет.

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