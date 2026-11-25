Учёные Массачусетского технологического института вместе с коллегами описали возможный способ обнаружения гипотетических первичных чёрных дыр — через необычные взрывы звёзд, внутрь которых они могли попасть. Как сообщает ScienceDaily, исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Первичные чёрные дыры, по предположению учёных, могли образоваться в первые доли секунды после Большого взрыва в результате коллапса сверхплотных областей материи. Они остаются гипотетическими объектами, однако могут составлять значительную часть тёмной материи. Часть таких чёрных дыр могла пережить испарение вследствие излучения Хокинга: объект размером примерно с атом мог бы иметь массу астероида — около одной миллионной массы Земли.

Как чёрная дыра может оказаться внутри звезды

Согласно расчётам команды, сама звезда обычно не способна захватить первичную чёрную дыру, пролетающую рядом. Для этого нужен третий объект — например, звезда-компаньон или планета, которые изменят гравитационное взаимодействие. Тогда чёрная дыра может многократно проходить сквозь звезду, терять орбитальную энергию из-за взаимодействия со звёздным веществом и постепенно смещаться к её ядру.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Этот процесс, согласно моделям, может длиться от тысяч до миллионов лет. После оседания в центре звезды чёрная дыра начнёт поглощать окружающее вещество. Симуляции показали, что большая часть энергии газа, падающего к чёрной дыре, может попадать в неё, а не нагревать вещество вокруг. Это способно ускорить её рост по сравнению с предыдущими оценками.

Какой сигнал будут искать телескопы

За несколько миллионов лет чёрная дыра может поглотить около 1% массы звезды. Если звезда быстро вращается, вещество возле чёрной дыры образует аккреционный диск. На этой стадии сама чёрная дыра может иметь размер в несколько метров, а взаимодействие диска, вращения и магнитного поля способно породить мощные струи вещества из её полюсов.

По прогнозу исследователей, такие струи могут прорваться сквозь звезду и разрушить её за несколько десятков секунд. Вспышка должна сопровождаться синим и ультрафиолетовым излучением, а также рентгеновскими и гамма-лучами. Позднее могли бы появиться оптическое, инфракрасное и радиоизлучение. Учёные считают, что подобные сигналы потенциально можно зафиксировать существующими телескопами даже в далёких галактиках, хотя для подтверждения происхождения вспышки потребуется изучить свойства самой звезды.

Читай нас в