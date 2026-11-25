Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology wraz z kolegami opisali możliwy sposób wykrywania hipotetycznych pierwotnych czarnych dziur — poprzez nietypowe wybuchy gwiazd, do których wnętrza mogły się one dostać. Jak informuje ScienceDaily, badanie opublikowano w czasopiśmie The Astrophysical Journal.

Pierwotne czarne dziury, jak przypuszczają naukowcy, mogły powstać w pierwszych ułamkach sekundy po Wielkim Wybuchu w wyniku zapadnięcia się ultragęstych obszarów materii. Pozostają obiektami hipotetycznymi, jednak mogą stanowić znaczną część ciemnej materii. Część takich czarnych dziur mogła przetrwać parowanie wskutek promieniowania Hawkinga: obiekt wielkości mniej więcej atomu mógłby mieć masę asteroidy — około jednej milionowej masy Ziemi.

Jak czarna dziura może znaleźć się w gwieździe

Według obliczeń zespołu sama gwiazda zwykle nie jest w stanie schwytać przelatującej w pobliżu pierwotnej czarnej dziury. Wymaga to trzeciego obiektu — na przykład gwiazdy towarzyszącej lub planety — który zmieni oddziaływanie grawitacyjne. Wówczas czarna dziura może wielokrotnie przechodzić przez gwiazdę, tracić energię orbitalną w wyniku oddziaływania z materią gwiazdową i stopniowo przesuwać się ku jej jądru.

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Według modeli proces ten może trwać od tysięcy do milionów lat. Po osadzeniu się w centrum gwiazdy czarna dziura zacznie pochłaniać otaczającą materię. Symulacje pokazały, że większość energii gazu spadającego ku czarnej dziurze może trafiać do niej, zamiast ogrzewać materię wokół niej. Może to przyspieszyć jej wzrost w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami.

Jakiego sygnału będą szukać teleskopy

W ciągu kilku milionów lat czarna dziura może pochłonąć około 1% masy gwiazdy. Jeśli gwiazda szybko się obraca, materia w pobliżu czarnej dziury utworzy dysk akrecyjny. Na tym etapie sama czarna dziura może mieć rozmiar kilku metrów, a oddziaływanie dysku, obrotu i pola magnetycznego może wytworzyć potężne strumienie materii z jej biegunów.

Według prognozy badaczy takie strumienie mogą przebić się przez gwiazdę i zniszczyć ją w ciągu kilkudziesięciu sekund. Rozbłyskowi powinno towarzyszyć promieniowanie niebieskie i ultrafioletowe, a także promieniowanie rentgenowskie i gamma. Później mogłoby pojawić się promieniowanie optyczne, podczerwone i radiowe. Naukowcy uważają, że podobne sygnały można potencjalnie zarejestrować za pomocą istniejących teleskopów nawet w odległych galaktykach, choć potwierdzenie pochodzenia rozbłysku będzie wymagało zbadania właściwości samej gwiazdy.

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