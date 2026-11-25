麻省理工学院的科学家与同事描述了一种探测假想原初黑洞的可能方法——通过它们可能进入其中的恒星发生的异常爆炸。正如ScienceDaily报道，这项研究发表在《The Astrophysical Journal》期刊上。

科学家推测，原初黑洞可能在大爆炸后的最初几分之一秒内形成，源于超高密度物质区域的坍缩。它们仍是理论上的假想天体，但可能构成暗物质的重要部分。一些此类黑洞可能在霍金辐射导致的蒸发中幸存下来：一个大小约为原子的天体，其质量可能相当于一颗小行星——约为地球质量的百万分之一。

黑洞如何可能进入恒星内部

根据该团队的计算，恒星本身通常无法捕获从附近飞过的原初黑洞。这需要第三个天体——例如伴星或行星——来改变引力相互作用。随后，黑洞可能反复穿过恒星，因与恒星物质相互作用而损失轨道能量，并逐渐向其核心移动。

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模型显示，这一过程可能持续数千年至数百万年。黑洞沉降到恒星中心后，将开始吸收周围物质。模拟表明，落向黑洞的气体能量大部分可能进入黑洞，而非加热其周围的物质。这可能使其增长速度快于此前的估计。

望远镜将寻找什么信号

在数百万年内，黑洞可能吸收约1%的恒星质量。如果恒星快速旋转，黑洞附近的物质将形成吸积盘。在这一阶段，黑洞本身可能有数米大小，而吸积盘、自转和磁场之间的相互作用可能从其两极产生强大的物质喷流。

研究人员预测，这类喷流可能穿透恒星，并在数十秒内将其摧毁。爆发应伴随蓝光和紫外辐射，以及X射线和伽马射线。随后可能出现光学、红外和无线电辐射。科学家认为，即使在遥远星系中，现有望远镜也有可能探测到此类信号，但要确认爆发的起源，还需要研究恒星本身的性质。

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