美国今年签署了价值最高24.5亿美元的协议，以建立不依赖中国的钨供应。这发生在五角大楼禁令生效前：该禁令自1月1日起将不允许国防承包商供应在中国、俄罗斯、伊朗或朝鲜开采、加工或分离的钨，OilPrice报道。

合同与加工

新规旨在堵住通过在其他国家对金属进行最终加工来规避此前限制的可能性。美国自2015年以来未进行商业钨矿开采。美国当局为国防储备签署了一份最高价值20亿美元的合同，而五角大楼向美国加工商Elmet Group的优先股和认股权证投资了4.5亿美元。

9月，美国国防后勤局向Elmet授予合同，向国家国防储备供应矿石、精矿和钨酸钠。该合同的最低保证金额为1.5亿美元。8月，美国商务部还下令，在386天内，所有美国钨废料和废弃物只能出售给国内买家。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中国在市场上的主导地位

根据美国地质调查局的数据，中国去年开采了全球8.5万吨钨中的79%，并控制了大部分钨加工环节。北京于2025年2月对钨实施出口管制，随后将2026年和2027年的合法出口限制在15家获得许可的公司内。

作为行业关键中间产品的仲钨酸铵，中国出口量在1月和2月降至零，而上半年钨出口总量下降22%，至5521吨。据路透社报道，鹿特丹的仲钨酸铵价格在2026年前四个月上涨超过200%，超过每公吨单位3000美元。

钨用于穿甲弹药、火箭喷嘴、航空航天部件、半导体、切削工具和钻井设备。西方企业正在扩大开采和加工，但新产能投产将需要时间。Cove Kaz Capital负责人皮尼·阿尔特豪斯估计，显著的新增供应量可能在未来三至十年内出现。

关注我们在