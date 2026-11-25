以色列国有国防公司Tomer进行了首次机构债券发行，筹集6亿谢克尔，用于将业务扩展至新的国防领域。其中首批领域之一将是火炮弹药生产，《耶路撒冷邮报》报道。

该批债券期限为13年，利率与指数挂钩，为3.23%。评级机构S&P Maalot给予Tomer AA+信用评级。此次发行由Barak Leumi Underwriters和IBI负责管理。

弹药市场的竞争

Tomer进入火炮弹药生产领域，将与Elbit Systems形成竞争；此前，Elbit Systems是以色列唯一的炮弹生产商。Elbit在2018年收购Israel Military Industries后获得了这些生产能力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Tomer于2018年成立，此前在Elbit收购Israel Military Industries之前从该公司分拆出来。以色列国防部因Tomer参与机密国防项目，并希望将战略性火箭发动机技术保留在国家所有权之下， инициated the separation.

火箭发动机与有关美国合同的报道

该公司为Israel Aerospace Industries和Elbit Systems的导弹、卫星和反导系统生产火箭推进系统。提及的系统包括Arrow拦截弹、Ofek卫星、Bar精确导弹和Barak MX防空导弹。Tomer拥有超过1,000名员工，预计将在2026年实现约8.5亿谢克尔的销售额，比上一年增长超过30%。

据《耶路撒冷邮报》援引Haaretz的消息，Tomer据称签署了一项为期五年、价值约8.3亿美元的协议，向美国陆军供应155毫米火炮弹药。此前，The Intercept报道称，五角大楼在未进行公开竞争性招标的情况下，以约2亿美元从Tomer采购了先进集束弹药。

关注我们在