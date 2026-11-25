Izraelska państwowa firma obronna Tomer przeprowadziła pierwszą instytucjonalną emisję obligacji i pozyskała 600 mln szekli na rozszerzenie działalności o nowe obszary obronne. Jednym z pierwszych takich obszarów będzie produkcja amunicji artyleryjskiej, informuje Jerusalem Post.

Obligacje wyemitowano na 13 lat z oprocentowaniem w wysokości 3,23%, powiązanym z indeksem. Agencja ratingowa S&P Maalot przyznała Tomer rating kredytowy AA+. Emisją zarządzały Barak Leumi Underwriters oraz IBI.

Konkurencja na rynku amunicji

Wejście Tomer do produkcji amunicji artyleryjskiej tworzy konkurencję dla Elbit Systems, która dotychczas była jedynym producentem pocisków artyleryjskich w Izraelu. Elbit uzyskał te moce produkcyjne po przejęciu Israel Military Industries w 2018 roku.

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Tomer utworzono w 2018 roku poprzez wydzielenie z Israel Military Industries przed przejęciem tej firmy przez Elbit. Izraelskie Ministerstwo Obrony zainicjowało wydzielenie ze względu na udział Tomer w tajnych projektach obronnych oraz dążenie do zachowania strategicznych technologii silników rakietowych w własności państwowej.

Silniki rakietowe i doniesienia o kontraktach w USA

Firma produkuje systemy napędu rakietowego dla systemów rakietowych, satelitarnych i przeciwrakietowych Israel Aerospace Industries oraz Elbit Systems. Wśród wymienionych systemów są przechwytywacze Arrow, satelity Ofek, precyzyjny pocisk Bar i rakiety obrony powietrznej Barak MX. Tomer zatrudnia ponad 1 000 osób i oczekuje, że zakończy 2026 rok ze sprzedażą na poziomie około 850 mln szekli, o ponad 30% wyższą niż w poprzednim roku.

Według Haaretz, na który powołuje się Jerusalem Post, Tomer rzekomo zawarł pięcioletnią umowę o wartości około 830 mln dolarów na dostawy amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dla armii USA. Wcześniej The Intercept informował, że Pentagon kupił od Tomer zaawansowaną amunicję kasetową za około 200 mln dolarów bez otwartego konkurencyjnego przetargu.

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