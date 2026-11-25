Израильская государственная оборонная компания Tomer провела первое институциональное размещение облигаций и привлекла 600 млн шекелей для расширения деятельности в новых оборонных направлениях. Одним из первых таких направлений станет производство артиллерийских боеприпасов, сообщает Jerusalem Post.

Облигации были выпущены сроком на 13 лет с привязанной к индексу процентной ставкой 3,23%. Рейтинговое агентство S&P Maalot присвоило Tomer кредитный рейтинг AA+. Размещением управляли Barak Leumi Underwriters и IBI.

Конкуренция на рынке боеприпасов

Выход Tomer на производство артиллерийских боеприпасов создает конкуренцию Elbit Systems, которая до этого была единственным производителем артиллерийских снарядов в Израиле. Elbit получила эти производственные мощности после приобретения Israel Military Industries в 2018 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Tomer была создана в 2018 году путем выделения из Israel Military Industries перед приобретением этой компании Elbit. Министерство обороны Израиля инициировало выделение из-за участия Tomer в секретных оборонных проектах и стремления сохранить стратегические технологии ракетных двигателей в государственной собственности.

Ракетные двигатели и сообщения о контрактах в США

Компания производит системы ракетной тяги для ракетных, спутниковых и противоракетных систем Israel Aerospace Industries и Elbit Systems. Среди упомянутых систем — перехватчики Arrow, спутники Ofek, высокоточная ракета Bar и ракеты ПВО Barak MX. В Tomer работает более 1 000 сотрудников, и компания рассчитывает завершить 2026 год с продажами около 850 млн шекелей, что более чем на 30% превысит показатель предыдущего года.

По данным Haaretz, на которые ссылается Jerusalem Post, Tomer якобы заключила пятилетнее соглашение примерно на 830 млн долларов о поставках 155-мм артиллерийских боеприпасов для армии США. Ранее The Intercept сообщал, что Пентагон приобрел у Tomer передовые кассетные боеприпасы примерно на 200 млн долларов без открытого конкурентного тендера.

Читай нас в