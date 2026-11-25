США уклали цього року угоди щодо формування поставок вольфраму, не залежних від Китаю, на суму до 2,45 млрд доларів. Це відбувається напередодні заборони Пентагону, яка з 1 січня не дозволятиме оборонним підрядникам постачати вольфрам, видобутий, перероблений або відокремлений у Китаї, Росії, Ірані чи Північній Кореї, повідомляє OilPrice.

Контракти та переробка

Нові правила мають закрити можливість обходити попередні обмеження через завершальну обробку металу в інших країнах. США не здійснювали комерційного видобутку вольфраму з 2015 року. Американська влада уклала контракт для оборонного резерву з граничною вартістю 2 млрд доларів, а Пентагон вклав 450 млн доларів у привілейовані акції та варранти американського переробника Elmet Group.

У вересні Агентство оборонної логістики США надало Elmet контракт на постачання руди, концентрату та вольфрамату натрію до Національного оборонного резерву. Мінімально гарантована сума контракту становить 150 млн доларів. У серпні Міністерство торгівлі США також наказало продавати весь американський вольфрамовий брухт і відходи лише внутрішнім покупцям протягом 386 днів.

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Домінування Китаю на ринку

За даними Геологічної служби США, Китай торік видобув 79% із 85 тис. тонн вольфраму у світі та контролює більшість його переробки. Пекін запровадив експортний контроль над вольфрамом у лютому 2025 року, а згодом обмежив легальний експорт 15 ліцензованими компаніями на 2026 і 2027 роки.

Китайський експорт паравольфрамату амонію, ключового напівпродукту галузі, у січні та лютому впав до нуля, а загальний експорт вольфраму за перше півріччя скоротився на 22% — до 5 521 тонни. За даними Reuters, ціна паравольфрамату амонію в Роттердамі за перші чотири місяці 2026 року зросла більш ніж на 200% і перевищила 3 тис. доларів за метричну тонно-одиницю.

Вольфрам використовують у бронебійних боєприпасах, соплах ракет, аерокосмічних деталях, напівпровідниках, різальних інструментах і буровому обладнанні. Західні компанії нарощують видобуток та переробку, однак запуск нових потужностей потребуватиме часу. За оцінкою керівника Cove Kaz Capital Піні Альтауса, відчутні нові обсяги поставок можуть з’явитися впродовж наступних трьох-десяти років.

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