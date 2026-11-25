USA zawarły w tym roku umowy o wartości do 2,45 mld dolarów w celu stworzenia dostaw wolframu niezależnych od Chin. Dzieje się to przed wejściem w życie zakazu Pentagonu, który od 1 stycznia nie pozwoli wykonawcom obronnym dostarczać wolframu wydobytego, przetworzonego lub wyodrębnionego w Chinach, Rosji, Iranie lub Korei Północnej, informuje OilPrice.

Kontrakty i przetwarzanie

Nowe przepisy mają zamknąć możliwość obchodzenia wcześniejszych ograniczeń poprzez końcową obróbkę metalu w innych krajach. USA nie prowadzą komercyjnego wydobycia wolframu od 2015 roku. Amerykańskie władze zawarły kontrakt na rzecz rezerwy obronnej o maksymalnej wartości 2 mld dolarów, a Pentagon zainwestował 450 mln dolarów w akcje uprzywilejowane i warranty amerykańskiego przetwórcy Elmet Group.

We wrześniu amerykańska Agencja Logistyki Obronnej przyznała Elmet kontrakt na dostawy rudy, koncentratu i wolframianu sodu do Narodowej Rezerwy Obronnej. Minimalna gwarantowana kwota kontraktu wynosi 150 mln dolarów. W sierpniu Departament Handlu USA nakazał również sprzedawać cały amerykański złom i odpady wolframowe wyłącznie krajowym nabywcom przez 386 dni.

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Dominacja Chin na rynku

Według danych Służby Geologicznej USA Chiny wydobyły w ubiegłym roku 79% z 85 tys. ton wolframu wydobytego na świecie i kontrolują większość jego przetwarzania. Pekin wprowadził kontrolę eksportu wolframu w lutym 2025 roku, a później ograniczył legalny eksport do 15 licencjonowanych firm na lata 2026 i 2027.

Chiński eksport parawolframianu amonu, kluczowego półproduktu w branży, spadł w styczniu i lutym do zera, a całkowity eksport wolframu w pierwszym półroczu zmniejszył się o 22% — do 5 521 ton. Według Reutersa cena parawolframianu amonu w Rotterdamie wzrosła o ponad 200% w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku i przekroczyła 3 tys. dolarów za metryczną jednostkę tony.

Wolfram jest wykorzystywany w amunicji przeciwpancernej, dyszach rakietowych, częściach lotniczo-kosmicznych, półprzewodnikach, narzędziach skrawających i sprzęcie wiertniczym. Zachodnie firmy zwiększają wydobycie i przetwarzanie, jednak uruchomienie nowych mocy będzie wymagało czasu. Według szefa Cove Kaz Capital Piniego Althausa znaczące nowe wolumeny dostaw mogą pojawić się w ciągu najbliższych trzech do dziesięciu lat.

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