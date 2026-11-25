多年来一直居住在马里兰州的萨尔瓦多人基尔马尔·阿布雷戈·加西亚，在经历了近两年的遣返法律纠纷后，可能会自愿离开美国前往西班牙。据《独立报》报道，唐纳德·特朗普总统的政府据称已达成一项协议，允许他离开美国。预计他最早将于11月24日晚前往西班牙。

遣返案件

阿布雷戈·加西亚与他的美国籍妻子和孩子居住在马里兰州。据该媒体报道，他少年时期为躲避萨尔瓦多帮派的暴力，在没有适当证件的情况下抵达美国。2019年，移民法院禁止将他遣返至原籍国。

去年，联邦特工将阿布雷戈·加西亚遣返至萨尔瓦多的CECOT监狱。他表示，自己在那里数周内遭受酷刑和虐待，之后被转移到另一所监狱。政府官员在法庭上承认，对他的驱逐是因“错误”而发生。数名联邦法官和美国最高法院一致要求政府协助其返回。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

再次驱逐的尝试

6月，阿布雷戈·加西亚被送回美国，并被指控涉嫌非法运送其他移民穿越美国境内。他不认罪。随后，一名联邦法官驳回了刑事案件，认定政府在一场抹黑行动中非法将他作为目标。

与此同时，美国当局曾试图将阿布雷戈·加西亚遣返至至少另外五个国家，其中包括四个非洲国家，并不同意他前往哥斯达黎加。4月，美国政府将利比里亚确定为最终驱逐目的地。与此同时，审理该移民案件的法官阻止了再次遣返该男子，或由美国移民和海关执法局对其实施拘留。

关注我们在