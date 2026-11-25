Salwadorczyk Kilmar Abrego Garcia, który przez lata mieszkał w Maryland, może dobrowolnie opuścić USA i udać się do Hiszpanii po trwającym niemal dwa lata sporze sądowym dotyczącym jego deportacji. Jak podaje The Independent, administracja prezydenta Donalda Trumpa miała osiągnąć porozumienie, które pozwoli mu wyjechać ze Stanów Zjednoczonych. Oczekiwano, że już wieczorem 24 listopada wyruszy do Hiszpanii.

Sprawa deportacyjna

Abrego Garcia mieszkał w Maryland ze swoją amerykańską żoną i dzieckiem. Według gazety przybył do USA bez odpowiednich dokumentów jeszcze jako nastolatek, uciekając przed przemocą ze strony gangów w Salwadorze. W 2019 roku sąd imigracyjny zakazał jego deportacji do kraju pochodzenia.

W ubiegłym roku federalni agenci deportowali Abrego Garcię do salwadorskiego więzienia CECOT. Jak twierdził, przez kilka tygodni był tam torturowany i źle traktowany, po czym przeniesiono go do innego więzienia. Urzędnicy rządowi przyznali w sądzie, że jego wydalenie nastąpiło wskutek „błędu”. Kilku sędziów federalnych oraz Sąd Najwyższy USA jednogłośnie zobowiązali administrację do ułatwienia jego powrotu.

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Próby ponownego wydalenia

W czerwcu Abrego Garcia wrócił do USA, gdzie postawiono mu zarzut rzekomego nielegalnego przewożenia innych migrantów przez kraj. Nie przyznał się do winy. Później sędzia federalny umorzył sprawę karną, uznając, że administracja bezprawnie obrała go za cel w ramach kampanii dyskredytującej.

Równocześnie władze USA próbowały deportować Abrego Garcię do co najmniej pięciu innych krajów, w tym do czterech państw afrykańskich, i nie zgadzały się na jego wyjazd do Kostaryki. W kwietniu rząd USA wskazał Liberię jako ostateczny kraj jego wydalenia. Jednocześnie sędzia rozpatrujący sprawę imigracyjną zablokował ponowną deportację mężczyzny lub jego zatrzymanie przez amerykańską Służbę Imigracyjną i Celną.

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