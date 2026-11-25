Сальвадорец Килмар Абрего Гарсия, который годами жил в Мэриленде, может добровольно покинуть США и отправиться в Испанию после почти двухлетнего судебного спора о его депортации. По данным The Independent, администрация президента Дональда Трампа, как сообщается, достигла договоренности, которая позволит ему выехать из Соединенных Штатов. Ожидалось, что он отправится в Испанию уже вечером 24 ноября.

Дело о депортации

Абрего Гарсия жил в Мэриленде с американской женой и ребенком. По данным издания, он прибыл в США без надлежащих документов еще подростком, спасаясь от насилия со стороны группировок в Сальвадоре. В 2019 году иммиграционный суд запретил депортировать его в страну происхождения.

В прошлом году федеральные агенты депортировали Абрего Гарсию в сальвадорскую тюрьму CECOT. По его словам, в течение нескольких недель он подвергался там пыткам и жестокому обращению, после чего его перевели в другую тюрьму. Правительственные чиновники признали в суде, что его выдворение произошло из-за «ошибки». Несколько федеральных судей и Верховный суд США единогласно обязали администрацию содействовать его возвращению.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Попытки повторного выдворения

В июне Абрего Гарсию вернули в США, где ему предъявили обвинение в якобы незаконной перевозке других мигрантов по стране. Он не признал вину. Позднее федеральный судья закрыл уголовное дело, придя к выводу, что администрация незаконно выбрала его мишенью в рамках кампании по дискредитации.

Параллельно власти США пытались депортировать Абрего Гарсию как минимум в пять других стран, в том числе в четыре африканских государства, и не соглашались на его выезд в Коста-Рику. В апреле правительство США определило Либерию как окончательную страну для его выдворения. В то же время судья, рассматривавший иммиграционное дело, заблокировал повторную депортацию мужчины или его задержание Службой иммиграционного и таможенного контроля США.

Читай нас в