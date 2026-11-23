W Seulu Korea Południowa poprosiła Katar o przyznanie jej priorytetu w dostawach skroplonego gazu ziemnego po normalizacji produkcji i żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Minister przemysłu Kim Jung-kwan skierował tę prośbę do katarskiego ministra stanu ds. energii Saada Sheridy al-Kaabiego podczas rozmów.

Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na Yonhap, która cytuje południowokoreańskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Zasobów. Kim nazwał Katar kluczowym partnerem energetycznym kraju i podkreślił znaczenie współpracy dwustronnej dla stabilnych dostaw skroplonego gazu.

Dostawy z Kataru spadły

Według agencji Katar w marcu wstrzymał wysyłki gazu i ogłosił siłę wyższą po tym, jak uderzenia rakietowe uszkodziły obiekt Ras Laffan — największy na świecie terminal eksportowy skroplonego gazu ziemnego. Doszło do tego na tle wojny między USA a Iranem.

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Od stycznia do września tego roku Korea Południowa importowała z Kataru 1,7 mln ton metrycznych skroplonego gazu ziemnego. Dla porównania, w całym 2025 roku wielkość importu wyniosła niemal 7 mln ton.

Infrastruktura energetyczna i przemysł stoczniowy

Strony omówiły również rozszerzenie współpracy w zakresie infrastruktury energetycznej i przemysłu stoczniowego. Kim Jung-kwan poprosił Katar o wsparcie południowokoreańskich firm ubiegających się o nowe projekty.

W ciągu pięciu lat do 2025 roku południowokoreańskie firmy inżynieryjne uzyskały w Katarze kontrakty o wartości 11 mld dolarów na budowę obiektów przemysłowych. Południowokoreańskie przedsiębiorstwa stoczniowe otrzymały w latach 2022–2024 zamówienia na 98 statków.

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