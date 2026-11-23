В Сеуле Южная Корея попросила Катар предоставить ей приоритет в поставках сжиженного природного газа после нормализации производства и судоходства через Ормузский пролив. С такой просьбой министр промышленности Ким Чон Кван обратился к государственному министру Катара по вопросам энергетики Сааду Шериде аль-Кааби во время переговоров.

Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Yonhap, которое цитирует Министерство торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи. Ким назвал Катар ключевым энергетическим партнером страны и подчеркнул важность двустороннего сотрудничества для стабильных поставок сжиженного газа.

Поставки из Катара сократились

По данным агентства, Катар в марте приостановил отгрузки газа и объявил форс-мажор после того, как ракетные удары повредили объект Рас-Лаффан — крупнейший в мире экспортный терминал сжиженного природного газа. Это произошло на фоне войны между США и Ираном.

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С января по сентябрь этого года Южная Корея импортировала из Катара 1,7 млн метрических тонн сжиженного природного газа. Для сравнения, за весь 2025 год объем импорта составил почти 7 млн тонн.

Энергетическая инфраструктура и судостроение

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в энергетической инфраструктуре и судостроении. Ким Чон Кван попросил Катар поддержать южнокорейские компании, претендующие на новые проекты.

Южнокорейские инженерные компании в течение пяти лет до 2025 года получили в Катаре контракты на строительство промышленных объектов на 11 млрд долларов. Южнокорейские судостроительные предприятия в 2022–2024 годах получили заказы на 98 судов.

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