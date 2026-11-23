在首尔，韩国请求卡塔尔在霍尔木兹海峡的生产和航运恢复正常后，优先向其供应液化天然气。产业通商资源部长金正宽在会谈期间向卡塔尔能源事务国务大臣萨阿德·谢里达·卡比提出了这一请求。

阿纳多卢通讯社报道，援引韩联社消息，后者引述了韩国贸易、工业和资源部。金正宽称卡塔尔是该国关键的能源伙伴，并强调双边合作对于稳定供应液化天然气的重要性。

来自卡塔尔的供应减少

据该通讯社报道，在导弹袭击损坏拉斯拉凡设施后，卡塔尔于3月暂停天然气装运并宣布不可抗力。该设施是全球最大的液化天然气出口码头。这发生在美国与伊朗战争的背景下。

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今年1月至9月，韩国从卡塔尔进口了170万公吨液化天然气。相比之下，2025年全年进口量接近700万吨。

能源基础设施和造船业

双方还讨论了扩大在能源基础设施和造船业方面的合作。金正宽请求卡塔尔支持竞标新项目的韩国企业。

截至2025年的五年间，韩国工程公司在卡塔尔获得了价值110亿美元的工业设施建设合同。韩国造船企业在2022年至2024年间获得了98艘船舶的订单。

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