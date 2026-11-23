Indyjska firma metalurgiczna Tata Steel ogłosiła zakup 26,4% akcji APL Apollo, największego w kraju producenta konstrukcyjnych rur i profili stalowych, za 155,1 mld rupii, czyli 1,67 mld dolarów. Jak informuje CNBC, udział zostanie nabyty od obecnych akcjonariuszy APL Apollo po cenie 2 100 rupii za akcję.

Oferta otwarta

Tata Steel złoży również otwartą ofertę zakupu kolejnych 26% akcji APL Apollo po 2 301,40 rupii za papier wartościowy. Jeśli oferta zakończy się powodzeniem, udział Tata Steel w producencie rur osiągnie 52,38%, co zapewni jej kontrolę nad spółką.

Według Tata Steel transakcja ma zwiększyć poziom integracji firmy w segmencie produktów dalszego przetwarzania do około 53% z 35%. Spółka oczekuje większej wartości dodanej produktów, poprawy ich struktury oraz rozszerzenia obecności w segmentach o wyższych marżach.

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Rozbudowa mocy

APL Apollo oświadczyła, że po transakcji zamierza ponad dwukrotnie zwiększyć moce w segmencie dalszego przetwarzania stali — z 7,5 mln ton do 15,5 mln ton. Zakończenie rozbudowy planowane jest do 2035 roku. Obejmuje ona około 9 mln ton rocznych mocy produkcji rur stalowych oraz około 6,5 mln ton produktów z powłoką barwną.

Po ogłoszeniu transakcji akcje Tata Steel potaniały w poniedziałek o niemal 5%, a walory APL Apollo straciły ponad 10% na początku notowań. Tata Steel ma roczne moce produkcji stali surowej przekraczające 35 mln ton i działa w Indiach, Europie oraz Tajlandii.

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