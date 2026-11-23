印度冶金公司塔塔钢铁宣布，将以1551亿卢比，即16.7亿美元，收购该国最大的结构钢管和钢管制造商APL Apollo 26.4%的股份。据CNBC报道，该股份将以每股2100卢比的价格从APL Apollo现有股东手中收购。

公开要约

塔塔钢铁还将以每股2301.40卢比的价格提出公开要约，购买APL Apollo另外26%的股份。若该要约成功，塔塔钢铁在这家管材制造商中的持股将达到52.38%，从而获得对该公司的控制权。

塔塔钢铁表示，该交易预计将把公司在下游产品领域的整合水平从35%提高至约53%。该公司预计产品附加值将提高、产品结构将得到改善，并扩大在高利润率细分市场的业务存在。

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产能扩张

APL Apollo表示，交易完成后，公司打算将钢铁下游加工领域的产能增加逾一倍，从750万吨增至1550万吨。扩张计划在2035年前完成，其中包括约900万吨的年钢管产能以及约650万吨的彩涂产品产能。

交易宣布后，塔塔钢铁股价周一下跌近5%，APL Apollo股价在开盘时下跌超过10%。塔塔钢铁的粗钢年产能超过3500万吨，业务覆盖印度、欧洲和泰国。

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