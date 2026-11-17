W Wielkiej Brytanii 41-letni oficer armii USA, podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Rosji, został przekazany pod straż amerykańskiego wojska. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na brytyjską policję ds. zwalczania terroryzmu.

Zatrzymanie w pobliżu Gloucester

Wojskowy został zatrzymany w ubiegłym tygodniu w pobliżu miasta Gloucester w zachodniej Anglii. Służył w bazie Imjin Barracks w Innsworth, w hrabstwie Gloucestershire. W bazie mieści się siedziba Sojuszniczego Korpusu Szybkiego Reagowania NATO.

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Śledztwo przekazano USA

Początkowo brytyjska policja oświadczyła, że oficer został zatrzymany na podstawie artykułów 1 i 3 ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2023 roku. Przepisy te dotyczą pozyskiwania lub ujawniania chronionych informacji oraz udzielania pomocy zagranicznej służbie wywiadowczej.

Szef brytyjskiej policji ds. zwalczania terroryzmu, zastępca komisarza Laurence Taylor, poinformował, że później postanowiono przekazać śledztwo władzom USA. Według policji wojskowy został przekazany pod straż USA w związku z podejrzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego i szpiegostwa.

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