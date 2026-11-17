В Великобритании 41-летнего офицера армии США, подозреваемого в шпионаже в пользу России, передали под стражу американских военных. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на британскую контртеррористическую полицию.

Задержание возле Глостера

Военнослужащего задержали на прошлой неделе возле города Глостер на западе Англии. Он служил на базе Имджин-Барракс в Иннсворте, в графстве Глостершир. На базе расположена штаб-квартира Союзного корпуса быстрого реагирования НАТО.

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Расследование передали США

Сначала британская полиция заявляла, что офицера задержали по статьям 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года. Эти положения касаются получения или разглашения защищенной информации и содействия иностранной разведывательной службе.

Глава британской контртеррористической полиции, помощник комиссара Лоренс Тейлор сообщил, что позднее расследование решили передать американским властям. По данным полиции, военнослужащего передали под стражу США в связи с подозрениями, касающимися национальной безопасности и шпионажа.

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