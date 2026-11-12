Испания обыграла Чехию 2:0 в Лиге наций — Interia Sport

В Чехии сборная Испании 12 ноября победила Чехию со счётом 2:0 в матче пятого тура Лиги наций УЕФА. Алекс Баэна открыл счёт с пенальти на 39-й минуте, а Марк Пубиль забил второй мяч на шестой компенсированной минуте второго тайма.

Пенальти после просмотра VAR

Первый гол стал следствием игры рукой Лукаша Амброса в штрафной площади чехов. Арбитр назначил пенальти после просмотра эпизода с помощью VAR. Голкипер Матей Ковар угадал направление удара Баэны, однако не сумел дотянуться до мяча.

В начале второго тайма Ереми Пино забил за испанцев, но его гол отменили из-за минимального офсайда после проверки VAR. У чехов была возможность сравнять счёт: после удара Лукаша Провода мяч рикошетом пролетел рядом со стойкой.

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Красная карточка Крейчи

На 70-й минуте капитан сборной Чехии Ладислав Крейчи получил красную карточку. После просмотра повтора судья определил, что его фол на Роберто Фернандесе сорвал перспективную атаку испанской команды.

Игра чехов в меньшинстве повлияла на ход заключительной части встречи, а Пубиль установил окончательный счёт. По данным Interia Sport, Испания владела мячом 66% игрового времени и нанесла 21 удар против 13 у соперника. Чехи не нанесли ни одного удара в створ ворот. Для испанцев это была пятая подряд победа в текущем розыгрыше турнира.

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