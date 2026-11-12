Hiszpania pokonała Czechy 2:0 w Lidze Narodów — Interia Sport

W Czechach reprezentacja Hiszpanii 12 listopada pokonała Czechy 2:0 w meczu piątej kolejki Ligi Narodów UEFA. Álex Baena otworzył wynik z rzutu karnego w 39. minucie, a Marc Pubill zdobył drugą bramkę w szóstej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy.

Rzut karny po analizie VAR

Pierwszy gol był efektem zagrania ręką Lukáša Ambrosa w czeskim polu karnym. Sędzia podyktował rzut karny po obejrzeniu sytuacji z pomocą VAR. Bramkarz Matěj Kovář odgadł kierunek strzału Baeny, lecz nie zdołał dosięgnąć piłki.

Na początku drugiej połowy Yeremy Pino strzelił gola dla Hiszpanii, jednak jego bramka została anulowana z powodu minimalnego spalonego po sprawdzeniu VAR. Czesi mieli okazję wyrównać: po strzale Lukáša Provoda piłka po rykoszecie przeleciała obok słupka.

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Czerwona kartka dla Krejčíego

W 70. minucie kapitan reprezentacji Czech Ladislav Krejčí otrzymał czerwoną kartkę. Po obejrzeniu powtórki sędzia uznał, że jego faul na Roberto Fernándezu przerwał obiecującą akcję hiszpańskiej drużyny.

Gra Czechów w osłabieniu wpłynęła na przebieg końcowej części spotkania, a Pubill ustalił końcowy wynik. Według Interia Sport Hiszpania posiadała piłkę przez 66% czasu gry i oddała 21 strzałów wobec 13 rywali. Czesi nie oddali ani jednego strzału w światło bramki. Dla Hiszpanów było to piąte z rzędu zwycięstwo w obecnej edycji turnieju.

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