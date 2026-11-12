西班牙在欧国联以2比0击败捷克——Interia Sport

11月12日，西班牙国家队在捷克举行的欧足联国家联赛第五轮比赛中以2比0战胜捷克。亚历克斯·巴埃纳在第39分钟主罚点球破门，马尔克·普维尔则在下半场补时第6分钟打入第二球。

VAR回看后判罚点球

第一个进球源于卢卡什·安布罗什在捷克禁区内手球。裁判通过VAR回看该事件后判罚点球。门将马捷伊·科瓦日判断对了巴埃纳射门的方向，但未能碰到皮球。

下半场开始后不久，耶雷米·皮诺为西班牙进球，但经VAR检查后，因极其轻微的越位而被判无效。捷克有机会扳平比分：卢卡什·普罗沃德射门后，皮球折射并从门柱旁飞过。

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克雷伊奇被红牌罚下

第70分钟，捷克国家队队长拉迪斯拉夫·克雷伊奇领到红牌。裁判在观看回放后认定，他对罗伯托·费尔南德斯的犯规破坏了西班牙队一次有威胁的进攻。

捷克少一人作战影响了比赛最后阶段的进程，普维尔将比分锁定。根据Interia Sport的数据，西班牙控球时间占66%，射门21次，而对手为13次。捷克没有一次射正。这是西班牙队在本届赛事中的第五场连胜。

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