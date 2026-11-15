W Korei Południowej w ubiegłym roku badania lekarskie przeszło 65 228 zagranicznych pacjentów — o 17% więcej niż rok wcześniej. Dane Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej tego kraju wskazują, że badania medyczne stają się kolejnym czynnikiem przyciągającym zagranicznych odwiedzających.

Popyt nadal rośnie

Tendencja utrzymuje się również w tym roku. Korea Medical Institute poinformował, że liczba zagranicznych pacjentów, którzy przeszli badania w jego ośrodkach od stycznia do listopada, wzrosła o około 44% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, podaje Korea Herald.

Przedstawiciel instytutu zaznaczył, że znaczna część zagranicznych pacjentów przyjeżdża z Ameryki Północnej, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Rośnie również liczba odwiedzających z Chin, Mongolii i państw Wspólnoty Niepodległych Państw.

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Jakość i szybkość badań

W Korea Medical Institute wzrost popytu wiążą z jakością badań medycznych, możliwością wykonania kilku testów w jednym miejscu, szybkim otrzymywaniem wyników oraz wsparciem językowym dla pacjentów.

Oczekuje się, że popyt na badania lekarskie będzie rósł wraz z turystyką przyjazdową. Według Ministerstwa Kultury, Sportu i Turystyki liczba zagranicznych turystów w Korei Południowej po raz pierwszy przekroczyła 20 milionów — 14 lat po osiągnięciu poziomu 10 milionów w 2012 roku.

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