65 тысяч иностранцев прошли медосмотры в Южной Корее — Korea Herald

В Южной Корее в прошлом году медицинские осмотры прошли 65 228 иностранных пациентов — на 17% больше, чем годом ранее. Данные Министерства здравоохранения и социального обеспечения страны свидетельствуют, что медицинские обследования становятся еще одним фактором, привлекающим иностранных посетителей.

Рост спроса продолжается

Тенденция сохраняется и в этом году. В Korea Medical Institute заявили, что число иностранных пациентов, прошедших обследования в его центрах с января по ноябрь, выросло примерно на 44% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Korea Herald.

Представитель института отметил, что значительная часть иностранных пациентов приезжает из Северной Америки, прежде всего из США и Канады. Также растет число посетителей из Китая, Монголии и стран Содружества Независимых Государств.

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Качество и скорость обследований

В Korea Medical Institute связывают увеличение спроса с качеством медицинских обследований, возможностью пройти несколько тестов в одном месте, быстрым получением результатов и языковой поддержкой пациентов.

Ожидается, что спрос на медицинские осмотры будет расти вместе с въездным туризмом. По данным Министерства культуры, спорта и туризма, число иностранных туристов в Южной Корее впервые превысило 20 миллионов — через 14 лет после достижения отметки в 10 миллионов в 2012 году.

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