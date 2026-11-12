Компания Lunar Energy представила домашнее зарядное устройство постоянного тока мощностью до 25 кВт, предназначенное для работы с новым поколением ее систем накопления энергии. Как сообщает Electrek, новая аккумуляторная система должна стать доступной клиентам в начале 2027 года, а выход зарядного устройства ожидается в середине того же года.

Зарядка и резервное питание

По данным Lunar Energy, Lunar Fast Charger может добавлять электромобилю примерно 100 миль запаса хода в час при мощности до 25 кВт. Фактический результат будет зависеть от модели автомобиля и условий зарядки.

Устройство подключается непосредственно к стороне постоянного тока батареи Lunar Battery. Компания заявляет, что такая схема позволит обойтись без модернизации электрощита для установки зарядного устройства. В спецификациях продукта указана поддержка разъемов CCS и NACS, однако Lunar Energy пока не назвала модели электромобилей, совместимые с двунаправленной зарядкой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

С совместимым электромобилем система, по заявлению компании, может использовать заряд автомобильной батареи для питания дома во время многодневного отключения электроэнергии. Продолжительность резервного питания будет зависеть от доступной емкости батареи автомобиля и потребления дома. Вознаграждение за передачу электроэнергии из автомобиля в сеть возможно только там, где действуют соответствующие программы V2G.

Модульная батарея и управление тарифами

Обновленная система Lunar имеет инвертор мощностью 13,4 кВт и батарейные модули емкостью по 5 кВт·ч. Одна стойка может вмещать от 10 до 30 кВт·ч, а несколько установленных рядом стоек — обеспечивать до 300 кВт·ч. Для малого бизнеса компания также планирует конфигурации наземной установки емкостью до 1 МВт·ч.

Программное обеспечение Lunar AI, по данным компании, учитывает цены на электроэнергию, прогноз погоды и энергопотребление объекта, чтобы определять время зарядки или отдачи энергии. Lunar Energy утверждает, что ее клиенты в Калифорнии, пользовавшиеся Lunar AI, в прошлом году сэкономили в среднем на 338 долларов больше, чем при стандартном режиме работы батареи. Цену системы и зарядного устройства компания пока не раскрыла.

Читай нас в