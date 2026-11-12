Firma Lunar Energy zaprezentowała domową ładowarkę prądu stałego o mocy do 25 kW, przeznaczoną do współpracy z nową generacją jej systemów magazynowania energii. Jak informuje Electrek, nowy system bateryjny ma być dostępny dla klientów na początku 2027 roku, a premiera ładowarki jest oczekiwana w połowie tego samego roku.

Ładowanie i zasilanie awaryjne

Według Lunar Energy Lunar Fast Charger może zwiększyć zasięg pojazdu elektrycznego o około 100 mil na godzinę przy mocy do 25 kW. Rzeczywisty wynik będzie zależał od modelu samochodu i warunków ładowania.

Urządzenie podłącza się bezpośrednio do strony prądu stałego baterii Lunar Battery. Firma twierdzi, że taki układ umożliwi instalację ładowarki bez modernizacji rozdzielnicy elektrycznej. W specyfikacji produktu wskazano obsługę złączy CCS i NACS, jednak Lunar Energy nie wymieniła jeszcze modeli pojazdów elektrycznych kompatybilnych z ładowaniem dwukierunkowym.

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W przypadku kompatybilnego pojazdu elektrycznego system może, według firmy, wykorzystywać energię z baterii samochodu do zasilania domu podczas wielodniowej przerwy w dostawie energii elektrycznej. Czas zasilania awaryjnego będzie zależał od dostępnej pojemności baterii samochodu i zużycia energii w domu. Wynagrodzenie za przekazywanie energii elektrycznej z samochodu do sieci jest możliwe tylko tam, gdzie działają odpowiednie programy V2G.

Modułowa bateria i zarządzanie taryfami

Zaktualizowany system Lunar ma falownik o mocy 13,4 kW oraz moduły bateryjne o pojemności 5 kWh każdy. Jedna szafa może pomieścić od 10 do 30 kWh, a kilka szaf ustawionych obok siebie może zapewnić do 300 kWh. Dla małych firm spółka planuje również konfiguracje naziemne o pojemności do 1 MWh.

Oprogramowanie Lunar AI, według firmy, uwzględnia ceny energii elektrycznej, prognozę pogody i zużycie energii w obiekcie, aby określić czas ładowania lub oddawania energii. Lunar Energy twierdzi, że jej klienci w Kalifornii korzystający z Lunar AI zaoszczędzili w ubiegłym roku średnio o 338 dolarów więcej niż w standardowym trybie pracy baterii. Firma nie ujawniła jeszcze ceny systemu ani ładowarki.

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