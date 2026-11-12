Lunar Energy推出25千瓦家用充电器——Electrek

Lunar Energy推出了一款功率最高25千瓦的家用直流充电器，旨在与其新一代储能系统配合使用。正如Electrek报道，新的电池系统预计将于2027年初向客户开放，而该充电器预计将在同年年中推出。

充电与备用供电

据Lunar Energy称，Lunar Fast Charger在最高25千瓦功率下，每小时可为电动汽车增加约100英里的续航里程。实际结果将取决于车辆型号和充电条件。

该设备直接连接至Lunar Battery的直流侧。该公司表示，这种方案将使安装充电器无需升级配电箱。产品规格显示支持CCS和NACS接口，但Lunar Energy尚未公布兼容双向充电的电动汽车车型。

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该公司称，若配备兼容的电动汽车，该系统可在持续数日的停电期间利用车辆电池的电量为家庭供电。备用供电时长将取决于汽车电池的可用容量和家庭用电量。只有在设有相关V2G计划的地区，才可能获得将电力从汽车输送至电网的报酬。

模块化电池与电价管理

更新后的Lunar系统配备13.4千瓦逆变器和单个容量为5千瓦时的电池模块。一个机架可容纳10至30千瓦时，多个并排安装的机架可提供最高300千瓦时的容量。针对小型企业，该公司还计划推出容量最高1兆瓦时的地面安装配置。

该公司称，Lunar AI软件会考虑电价、天气预报和设施能耗，以确定充电或放电的时间。Lunar Energy表示，其使用Lunar AI的加州客户去年平均比电池标准运行模式多节省338美元。该公司尚未披露该系统和充电器的价格。

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