Дослід у Бразилії показав втрату майже 50% біомаси лісу Амазонії — Mongabay

Експеримент у Національному лісі Кашіуана в бразильському штаті Пара показав, що тривала нестача води призвела до втрати майже 50% біомаси на дослідній ділянці амазонського лісу. Водночас менші дерева змогли перерозподілити обмежені запаси води в ґрунті, смертність серед них згодом знизилася, а екосистема досягла нового стану рівноваги, повідомляє Mongabay.

Як проводили експеримент

Проєкт Esecaflor триває 25 років і є найдовшим та наймасштабнішим дослідженням штучної посухи в тропічному лісі. У 2001 році на ділянці площею один гектар дослідники встановили 6 тисяч прозорих пластикових панелей під кронами дерев. Вони відводили близько 50% дощової води через жолоби й канали. Поруч науковці спостерігали за незайманою ділянкою такої самої площі для порівняння.

На обох ділянках вимірювали вологість ґрунту, температуру повітря, ріст дерев, рух соку та розвиток коренів. У перші три роки помітних змін не було завдяки запасам вологи в лісі. Приблизно через п’ять років почалася загибель дерев, насамперед великих екземплярів із діаметром стовбура понад 50 сантиметрів. Через вісім років ділянка втратила 40% загальної біомаси.

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Не савана, а деградований ліс

Після понад двох десятиліть водного стресу дослідна територія стала нижчим і менш густим лісом із меншою здатністю накопичувати вуглець. Дослідники не вважають, що такий ліс перетворюється на савану. На їхню думку, йдеться про нову, сильно деградовану екосистему, для якої немає природних аналогів.

У листопаді 2024 року, після 23 років експериментальної посухи, конструкцію з панелей демонтували, тож опади на ділянку знову потрапляють у звичайному обсязі. Тепер науковці з’ясовують, чи зможуть відновитися великі види дерев, зокрема капок, андироба та angelim vermelho. За оцінкою дослідників, таке відновлення може тривати десятиліття або навіть століття, а більш відкритий ліс із меншою біомасою може бути вразливішим до нових кліматичних екстремумів.

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