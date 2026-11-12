Cisco повысила прогноз выручки от ИИ-инфраструктуры для гиперскейлеров до $9 млрд в текущем финансовом году. Это более чем вдвое превышает показатель 2026 финансового года. Компания также опубликовала результаты первого финансового квартала, которые превзошли ожидания аналитиков.

Результаты квартала

Скорректированная прибыль Cisco на акцию составила $1,40 против ожидаемых $1,33, а выручка — $18,5 млрд против консенсус-прогноза в $18,1 млрд. Как сообщает CNBC, выручка компании выросла на 24% в годовом выражении — с $14,88 млрд годом ранее.

Чистая прибыль Cisco увеличилась до $4,6 млрд, или $1,14 на акцию, по сравнению с $2,9 млрд, или 72 центами на акцию, годом ранее. После публикации отчета акции производителя сетевого оборудования выросли на 5% на внебиржевых торгах.

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Прогноз на следующий квартал

В Cisco ожидают, что во втором финансовом квартале выручка составит от $18 млрд до $18,2 млрд. Средний прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, предусматривал $17,88 млрд. Компания также прогнозирует скорректированную прибыль в диапазоне $1,34–1,36 на акцию, тогда как средняя оценка аналитиков составляла $1,23.

Генеральный директор Cisco Чак Роббинс заявил, что организации обращаются к компании за технологиями и опытом для масштабирования, защиты и оптимизации своих сред в эпоху агентного ИИ. С начала года до закрытия торгов в четверг акции Cisco выросли примерно на 35%, тогда как индекс Nasdaq прибавил около 9%.

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