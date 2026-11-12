Cisco підвищила прогноз доходу від ШІ-інфраструктури до $9 млрд — CNBC

Cisco підвищила прогноз доходу від ШІ-інфраструктури для гіперскейлерів до $9 млрд у поточному фінансовому році. Це більш ніж удвічі перевищує показник 2026 фінансового року. Компанія також оприлюднила результати першого фінансового кварталу, які перевершили очікування аналітиків.

Результати кварталу

Скоригований прибуток Cisco на акцію становив $1,40 проти очікуваних $1,33, а виручка — $18,5 млрд проти консенсус-прогнозу $18,1 млрд. Як повідомляє CNBC, виручка компанії зросла на 24% у річному вимірі — з $14,88 млрд роком раніше.

Чистий прибуток Cisco збільшився до $4,6 млрд, або $1,14 на акцію, порівняно з $2,9 млрд, або 72 центами на акцію, роком раніше. Після публікації звіту акції виробника мережевого обладнання зросли на 5% у позабіржових торгах.

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Прогноз на наступний квартал

У Cisco очікують, що в другому фінансовому кварталі виручка становитиме від $18 млрд до $18,2 млрд. Середній прогноз аналітиків, опитаних LSEG, передбачав $17,88 млрд. Компанія також прогнозує скоригований прибуток у межах $1,34–1,36 на акцію, тоді як середня оцінка аналітиків становила $1,23.

Генеральний директор Cisco Чак Роббінс заявив, що організації звертаються до компанії за технологіями та досвідом для масштабування, захисту й оптимізації своїх середовищ в епоху агентного ШІ. Від початку року до закриття торгів у четвер акції Cisco подорожчали приблизно на 35%, тоді як індекс Nasdaq додав близько 9%.

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