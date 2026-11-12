思科将AI基础设施收入预测上调至90亿美元——CNBC

思科将本财年面向超大规模云服务商的AI基础设施收入预测上调至90亿美元。这一数字是2026财年水平的两倍多。该公司还公布了超过分析师预期的第一财季业绩。

季度业绩

思科调整后每股收益为1.40美元，高于预期的1.33美元；营收为185亿美元，高于181亿美元的市场一致预期。正如CNBC报道，该公司营收同比增长24%，从一年前的148.8亿美元增至目前水平。

思科净利润增至46亿美元，即每股1.14美元，而一年前为29亿美元，即每股72美分。财报发布后，这家网络设备制造商的股价在盘后交易中上涨5%。

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下一季度预测

思科预计，第二财季营收将介于180亿美元至182亿美元之间。LSEG调查的分析师平均预测为178.8亿美元。该公司还预测调整后每股收益将为1.34至1.36美元，而分析师平均预期为1.23美元。

思科首席执行官查克·罗宾斯表示，在智能体AI时代，各组织正向该公司寻求技术和专业经验，以扩大规模、保护并优化其环境。从年初到周四收盘，思科股价上涨约35%，而纳斯达克指数上涨约9%。

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