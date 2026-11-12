Cisco podniosło prognozę przychodów z infrastruktury AI dla hiperskalerów do 9 mld dolarów w bieżącym roku finansowym. To ponad dwukrotnie więcej niż wynik za rok finansowy 2026. Firma opublikowała również wyniki pierwszego kwartału finansowego, które przewyższyły oczekiwania analityków.

Wyniki kwartalne

Skorygowany zysk Cisco na akcję wyniósł 1,40 dolara wobec oczekiwanych 1,33 dolara, a przychody — 18,5 mld dolarów wobec konsensusowej prognozy na poziomie 18,1 mld dolarów. Jak informuje CNBC, przychody spółki wzrosły o 24% rok do roku — z 14,88 mld dolarów rok wcześniej.

Zysk netto Cisco wzrósł do 4,6 mld dolarów, czyli 1,14 dolara na akcję, w porównaniu z 2,9 mld dolarów, czyli 72 centami na akcję, rok wcześniej. Po publikacji raportu akcje producenta sprzętu sieciowego wzrosły o 5% w handlu posesyjnym.

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Prognoza na następny kwartał

Cisco oczekuje, że w drugim kwartale finansowym przychody wyniosą od 18 mld do 18,2 mld dolarów. Średnia prognoza analityków ankietowanych przez LSEG zakładała 17,88 mld dolarów. Firma prognozuje również skorygowany zysk w przedziale 1,34–1,36 dolara na akcję, podczas gdy średnia ocena analityków wynosiła 1,23 dolara.

Prezes Cisco Chuck Robbins oświadczył, że organizacje zwracają się do firmy po technologie i doświadczenie, aby skalować, zabezpieczać i optymalizować swoje środowiska w erze agentowej AI. Od początku roku do zamknięcia sesji w czwartek akcje Cisco zyskały około 35%, podczas gdy indeks Nasdaq wzrósł o około 9%.

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