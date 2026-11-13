W materiale podano, że pacjenci przyjeżdżali do kliniki w Albanii, aby poddać się MRT. Dochodzenie STAT News wykazało, że w branży turystyki reprodukcyjnej eksperymentalne techniki zastępowania mitochondriów, czyli MRT, są oferowane starszym kobietom jako leczenie niepłodności.

Historia brytyjskiej pary

Dochodzenie rozpoczęło się po relacji brytyjskiej pary, która przez kilka lat próbowała mieć drugie dziecko. Zwróciła się ona do amerykańskiej firmy International Fertility Group (IFG) i zapłaciła dziesiątki tysięcy dolarów za dostęp za granicą do eksperymentalnej procedury.

Według publikacji MRT jest nielegalne w USA i ściśle regulowane w Wielkiej Brytanii.

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Jak działa MRT

Metoda polega na stworzeniu zarodka z genami matki i ojca oraz niewielką ilością DNA z mitochondriów trzeciej osoby. Z tego powodu MRT jest czasem nazywane trójrodzicielskim IVF.

W Wielkiej Brytanii MRT jest dozwolone wyłącznie w jednym akademickim centrum medycznym i tylko w celu zmniejszenia ryzyka przekazywania chorób mitochondrialnych. Jednocześnie IFG twierdziła, że procedura może pomóc starszym kobietom przezwyciężyć problemy, przez które szanse na skuteczne IVF znacznie spadają po 40. roku życia. STAT News zauważa, że takie oferty pojawiają się mimo naukowych i etycznych zastrzeżeń.

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