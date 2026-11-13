Жінкам старшого віку пропонують експериментальну MRT — STAT News

У матеріалі йдеться, що пацієнти приїжджали до клініки в Албанії для проведення MRT. Розслідування STAT News встановило, що в індустрії репродуктивного туризму експериментальні методи мітохондріальної заміни, або MRT, пропонують жінкам старшого віку як лікування безпліддя.

Історія британської пари

Розслідування почалося після повідомлення британської пари, яка кілька років намагалася народити другу дитину. Вона звернулася до американської компанії International Fertility Group (IFG) та заплатила десятки тисяч доларів за доступ за кордоном до експериментальної процедури.

За даними видання, MRT є незаконною у США та жорстко регулюється у Великій Британії.

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Як працює MRT

Метод передбачає створення ембріона з генами матері й батька та невеликою кількістю ДНК із мітохондрій третьої людини. Через це MRT іноді називають трьохбатьківським ЕКЗ.

У Великій Британії MRT дозволена лише в одному академічному медичному центрі й тільки для зниження ризику передання мітохондріальних захворювань. Водночас IFG заявляла, що процедура може допомогти жінкам старшого віку подолати проблеми, через які шанси на успішне ЕКЗ істотно знижуються після 40 років. STAT News зазначає, що такі пропозиції лунають попри наукові та етичні застереження.

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