Женщинам старшего возраста предлагают экспериментальную MRT — STAT News
В материале говорится, что пациенты приезжали в клинику в Албании для проведения MRT. Расследование STAT News установило, что в индустрии репродуктивного туризма экспериментальные методы митохондриальной замены, или MRT, предлагают женщинам старшего возраста в качестве лечения бесплодия.
История британской пары
Расследование началось после сообщения британской пары, которая несколько лет пыталась родить второго ребенка. Она обратилась в американскую компанию International Fertility Group (IFG) и заплатила десятки тысяч долларов за доступ за рубежом к экспериментальной процедуре.
По данным издания, MRT незаконна в США и жестко регулируется в Великобритании.
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Как работает MRT
Метод предполагает создание эмбриона с генами матери и отца и небольшим количеством ДНК из митохондрий третьего человека. Поэтому MRT иногда называют ЭКО с тремя родителями.
В Великобритании MRT разрешена только в одном академическом медицинском центре и только для снижения риска передачи митохондриальных заболеваний. В то же время IFG заявляла, что процедура может помочь женщинам старшего возраста преодолеть проблемы, из-за которых шансы на успешное ЭКО существенно снижаются после 40 лет. STAT News отмечает, что такие предложения звучат несмотря на научные и этические предостережения.