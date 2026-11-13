На неформальном саммите ЕС в Дублине, Ирландия, Франция и Германия продолжили интенсивные переговоры о распределении руководящих должностей в Европейском центральном банке. Как сообщает Euronews, испанское издание El País называет испанца Пабло Эрнандеса де Коса фаворитом на пост следующего президента ЕЦБ.

Два претендента на пост президента

Чиновник ЕС заявил, что для замены Кристин Лагард во главе ЕЦБ выдвинуты два кандидата. Их имена он не назвал, однако, по предыдущим данным Euronews, за эту должность соперничают Эрнандес де Кос и бывший глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. Еврогруппа подтвердила обе кандидатуры на прошлой неделе.

Президент Европейского совета Антониу Кошта проинформировал лидеров о ситуации утром 13 ноября. По словам чиновника ЕС, на саммите 26 ноября Кошта планирует начать консультации с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.

Переговоры о других должностях

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам в Дублине, что договорённость уже вырисовывается, но пока не является окончательной. По его словам, ему потребуется ещё несколько дней для консультаций с партнёрами по коалиции, после чего Германия представит своё предложение на следующей неделе.

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По данным El País, Франция склоняется к кандидатуре Эрнандеса де Коса, который ранее был главой Банка Испании. В случае назначения он стал бы первым испанцем во главе ЕЦБ. Министр экономики Испании Карлос Куэрпо назвал опыт кандидата и его умение достигать консенсуса важными преимуществами.

Пакет кадровых решений

Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что предложенная договорённость предусматривает должность главного экономиста ЕЦБ для Берлина, а Франция может получить портфель Изабель Шнабель, отвечающей за рыночные операции. Офис Мерца, по данным газеты, поддерживает кандидатуру профессора Принстонского университета Маркуса Бруннермайера на должность главного экономиста.

Срок полномочий нынешнего главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна истекает в мае. Для выдвижения кандидатов на две другие вакантные должности в исполнительном совете ЕЦБ установлен дедлайн 18 ноября. Шнабель должна покинуть ЕЦБ 3 января и перейти на работу в МВФ, поэтому менее чем за пять месяцев исполнительный совет должны покинуть трое из его шести членов.

Если Эрнандес де Кос возглавит ЕЦБ, вакантной станет должность генерального менеджера Банка международных расчётов в Базеле, которую он занимает с 1 июля 2025 года.

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