Na nieformalnym szczycie UE w Dublinie w Irlandii Francja i Niemcy kontynuowały intensywne negocjacje dotyczące podziału najważniejszych stanowisk w Europejskim Banku Centralnym. Jak informuje Euronews, hiszpański dziennik El País wskazuje Hiszpana Pabla Hernándeza de Cosa jako faworyta na stanowisko następnego prezesa EBC.

Dwóch kandydatów na stanowisko prezesa

Urzędnik UE powiedział, że zgłoszono dwóch kandydatów, którzy mają zastąpić Christine Lagarde na czele EBC. Nie podał ich nazwisk, jednak według wcześniejszych informacji Euronews o stanowisko rywalizują Hernández de Cos i były szef holenderskiego banku centralnego Klaas Knot. Eurogrupa potwierdziła obie kandydatury w ubiegłym tygodniu.

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa poinformował przywódców o sytuacji rano 13 listopada. Według urzędnika UE podczas szczytu 26 listopada Costa planuje rozpocząć konsultacje z Parlamentem Europejskim i Radą Prezesów EBC.

Negocjacje w sprawie innych stanowisk

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział dziennikarzom w Dublinie, że zarysowuje się już porozumienie, ale nie jest ono jeszcze ostateczne. Jak stwierdził, potrzebuje jeszcze kilku dni na konsultacje z partnerami koalicyjnymi, po czym Niemcy przedstawią swoją propozycję w przyszłym tygodniu.

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Według El País Francja skłania się ku kandydaturze Hernándeza de Cosa, który wcześniej był prezesem Banku Hiszpanii. W przypadku nominacji zostałby pierwszym Hiszpanem na czele EBC. Minister gospodarki Hiszpanii Carlos Cuerpo nazwał doświadczenie kandydata i jego zdolność do osiągania konsensusu ważnymi atutami.

Pakiet decyzji kadrowych

Niemiecki dziennik Handelsblatt podał, że proponowane porozumienie przewiduje stanowisko głównego ekonomisty EBC dla Berlina, a Francja może otrzymać zakres obowiązków Isabel Schnabel, odpowiedzialnej za operacje rynkowe. Biuro Merza, według gazety, popiera kandydaturę profesora Uniwersytetu Princeton Markusa Brunnermeiera na stanowisko głównego ekonomisty.

Kadencja obecnego głównego ekonomisty EBC, Philipa Lane'a, wygasa w maju. Ustalono termin 18 listopada na zgłaszanie kandydatów na dwa inne wakujące stanowiska w Zarządzie EBC. Schnabel ma opuścić EBC 3 stycznia i przejść do pracy w MFW, dlatego w ciągu mniej niż pięciu miesięcy Zarząd ma opuścić trzech z jego sześciu członków.

Jeśli Hernández de Cos stanie na czele EBC, wakujące będzie stanowisko dyrektora generalnego Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, które zajmuje od 1 lipca 2025 roku.

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