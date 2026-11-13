在爱尔兰都柏林举行的非正式欧盟峰会上，法国和德国继续就欧洲中央银行高级职位的分配进行密集谈判。正如Euronews报道的那样，西班牙媒体《国家报》将西班牙人巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯列为下一任欧洲央行行长职位的热门人选。

两名行长候选人

一名欧盟官员表示，已有两名候选人被提名接替克里斯蒂娜·拉加德领导欧洲央行。该官员没有透露他们的姓名，不过根据Euronews此前的报道，埃尔南德斯·德科斯和荷兰央行前行长克拉斯·克诺特正在竞争这一职位。欧元集团上周确认了这两项提名。

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔于11月13日上午向各国领导人通报了相关情况。该欧盟官员称，科斯塔计划在11月26日的峰会上启动与欧洲议会及欧洲央行管理委员会的磋商。

有关其他职位的谈判

德国总理弗里德里希·默茨在都柏林对记者表示，一项协议已经开始成形，但尚未最终敲定。他表示，自己还需要几天时间与执政联盟伙伴协商，之后德国将于下周提出自己的提案。

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据《国家报》报道，法国倾向于支持埃尔南德斯·德科斯，他此前曾担任西班牙银行行长。如果获得任命，他将成为首位领导欧洲央行的西班牙人。西班牙经济部长卡洛斯·奎尔波称，这名候选人的经验以及达成共识的能力是重要优势。

人事决定方案

德国媒体《商报》报道称，拟议中的协议为柏林安排欧洲央行首席经济学家一职，而法国可能获得伊莎贝尔·施纳贝尔负责的市场操作职权。该报称，默茨办公室支持普林斯顿大学教授马库斯·布伦纳迈尔出任首席经济学家。

现任欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩的任期将于5月届满。两项欧洲央行执行委员会其他空缺职位的候选人提名截止日期定为11月18日。施纳贝尔应于1月3日离开欧洲央行并转至国际货币基金组织任职，因此在不到五个月内，执行委员会六名成员中将有三人离任。

如果埃尔南德斯·德科斯领导欧洲央行，他自2025年7月1日起担任的国际清算银行巴塞尔总经理职位将出现空缺。

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