W Antalyi w Turcji około 10 tys. osób, według organizatorów, wzięło udział w marszu klimatycznym podczas Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu COP31. Uczestnicy domagali się większej sprawiedliwości klimatycznej i wezwali kraje uprzemysłowione do zwiększenia finansowania działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu oraz adaptacji do jej skutków, informuje Tagesschau.

Żądania dotyczące finansowania

Marsz przeszedł przez centrum Antalyi, około pół godziny jazdy od miejsca obrad COP31. Aktywiści z różnych krajów nieśli banery, plakaty i duże kukły. Oświadczyli, że podczas pierwszego tygodnia konferencji osiągnięto zbyt mało rezultatów.

Ekonomistka z Zimbabwe Tendai Makanza skrytykowała brak konkretów dotyczących wdrażania i finansowania rozwiązań klimatycznych. Zaznaczyła, że państwa Afryki już cierpią z powodu powodzi, susz i głodu, lecz mają niewystarczający wpływ na kształtowanie globalnej agendy.

Krytyka sponsorów i paliw kopalnych

Jednym z głównych żądań protestujących było zwiększenie wkładów państw uprzemysłowionych, odpowiedzialnych za znaczną część szkodliwych emisji. Zdaniem uczestników najbiedniejsze kraje, które najsilniej odczuwają skutki zmiany klimatu, nie mogą samodzielnie sfinansować adaptacji i działań klimatycznych.

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Tureckie organizacje ekologiczne również skrytykowały firmy sponsorujące COP31. Według aktywistów wśród sponsorów są firmy niszczące przyrodę i powiązane z elektrowniami węglowymi, kopalniami złota oraz projektami geotermalnymi zagrażającymi górom Kaz Dağları. Uczestnicy marszu domagali się zaprzestania wykorzystywania paliw kopalnych. Zgodnie z badaniem Climate Action Tracker, przedstawionym w tym tygodniu w Antalyi, przy utrzymaniu obecnych działań klimatycznych temperatura Ziemi do 2100 roku może wzrosnąć o 2,7 stopnia.

Marsz pod kontrolą policji

Organizacje praw człowieka przed wydarzeniem wyrażały obawy przed możliwymi zdecydowanymi działaniami tureckiej policji. Jednocześnie policja nie przeszkadzała w przeprowadzeniu marszu, choć wszyscy jego uczestnicy byli dokładnie przeszukiwani.

Marsz klimatyczny rozpoczął czterodniowe alternatywne wydarzenie — Ludowy Szczyt Klimatyczny. Jego uczestnicy, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, mają nadal zgłaszać żądania wzmocnienia ochrony klimatu i zapewnienia sprawiedliwości klimatycznej.

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