BTS zdobył sześć nagród podczas Melon Music Awards 2026, które odbyły się w sobotę i niedzielę w Gocheok Sky Dome w Seulu w Korei Południowej. Zespół otrzymał główne wyróżnienia: Artysta Roku i Album Roku, choć nie był obecny na ceremonii z powodu światowej trasy „Arirang”, donosi Korea Herald.

Sześć nagród dla BTS

Oprócz dwóch głównych nagród BTS zwyciężył w kategoriach Najlepszy Zespół Męski, Top 10, Global Top 10 oraz Występ Sceniczny Roku. Nagrody były kolejnym osiągnięciem zespołu po powrocie do pełnego składu i marcowej premierze piątego albumu studyjnego „Arirang” — pierwszej płyty BTS nagranej w pełnym składzie od niemal czterech lat.

Główny singiel albumu „Swim” znalazł się na szczycie listy Melon Top 100 w ciągu godziny od premiery, a wszystkie 14 utworów weszło do tego zestawienia. W uprzednio nagranym wystąpieniu członkowie BTS wspomnieli o powrocie do wspólnej działalności i spotkaniu z fanami po długiej przerwie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inni główni zwycięzcy

Zespół Ive otrzymał pięć nagród, w tym Piosenkę Roku za utwór „Bang Bang” z drugiego albumu studyjnego „Revive+”. Kolektyw wyróżniono także jako Najlepszy Zespół Żeński, za Teledysk Roku oraz w kategoriach Top 10 i Global Top 10.

Debiutujący Cortis po raz pierwszy zdobył główną nagrodę — Nagranie Roku za singiel „RedRed” z drugiego minialbumu „GreenGreen”. Łącznie zespół otrzymał trzy wyróżnienia, w tym Top 10 i Global Top 10. Aespa została pierwszym laureatem nowej kategorii Global-K Artysta Roku, wprowadzonej wraz z Global-K Chart, który uwzględnia dane dotyczące odsłuchań w Korei Południowej, Chinach i Japonii.

Dwudniowy format ceremonii

18. ceremonia Melon Music Awards po raz pierwszy trwała dwa dni. Uczestniczyło w niej około 36 tysięcy widzów, a w ramach wydarzenia wystąpiło 26 wykonawców. Łącznie organizatorzy wręczyli nagrody w 29 kategoriach. Illit zdobył cztery nagrody, Ateez — dwie, a wyróżnienia dla debiutantów otrzymali Alpha Drive One i Lngshot. Ceremonię zakończył zespół NCT 127, który wystąpił z okazji 10. rocznicy debiutu.

Czytaj nas na