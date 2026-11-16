BTS在2026年Melon音乐奖上斩获六项大奖。该颁奖礼于周六和周日在韩国首尔高尺天空巨蛋举行。该组合获得了“年度艺人”和“年度专辑”两项大奖，但因正在进行“Arirang”世界巡演而未能出席典礼，据《韩国先驱报》报道。

BTS获得六项大奖

除两项大奖外，BTS还在“最佳男子组合”、Top 10、Global Top 10和“年度舞台表演”类别中获奖。这些奖项是该组合以完整阵容回归，并于3月发行第五张录音室专辑《Arirang》后的又一成就——这是BTS近四年来首张以完整阵容推出的唱片。

该专辑主打单曲《Swim》在发行后一小时内登上Melon Top 100榜首，全部14首歌曲均进入该榜单。在一段预先录制的致辞中，BTS成员提到了在长时间休息后重返共同活动以及与粉丝见面。

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其他主要获奖者

组合Ive获得五项奖项，其中包括凭借第二张录音室专辑《Revive+》中的歌曲《Bang Bang》获得“年度歌曲”。该组合还获得“最佳女子组合”和“年度音乐视频”奖，并在Top 10和Global Top 10类别中获奖。

新人组合Cortis首次获得一项大奖——凭借第二张迷你专辑《GreenGreen》中的单曲《RedRed》获得“年度唱片”。该组合共获得三项奖项，包括Top 10和Global Top 10。Aespa成为新设Global-K“年度艺人”类别的首位获奖者；该类别与Global-K Chart一同推出，该榜单统计韩国、中国和日本的收听数据。

颁奖礼采用两天形式

第18届Melon音乐奖颁奖礼首次持续两天。约3.6万名观众到场，26组艺人在活动期间登台表演。主办方共在29个类别中颁发奖项。Illit获得四项奖，Ateez获得两项，新人奖则由Alpha Drive One和Lngshot获得。NCT 127以纪念出道十周年的表演为颁奖礼画上句号。

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